1 in Rhenen en 28 in Utrecht: opnieuw krijgen minder Utrechters een lintje opgespeld

In Utrecht zijn er verschillende onderscheidingen die worden uitgereikt. Verreweg de meeste gedecoreerden mogen zich na vandaag Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen. Daarnaast zijn er in de regio 43 mensen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en vier mensen hebben de onderscheiding Officier in de Orde van Oranje Nassau gekregen. De bijzondere en redelijk zeldzame decoratie Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw viel een provinciegenoot ten deel. Kijk hier voor alle onderscheidingen die de Kanselarij der Nederlandse Orden kent.