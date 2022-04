Provincie wil snelheidsverlaging op 20 procent van de provinciale wegen

Het plan draagt niet alleen bij aan de verkeersveiligheid, verwacht de provincie, maar heeft ook "een positief effect op de natuur, geluid en uitstoot". Gedeputeerde Arne Schaddelee: "We zetten hiermee een grote stap in de goede richting: een gezondere leefomgeving voor iedereen die in de buurt van onze provinciale wegen is of woont."