OM: Utrechter betaalde gemeenteambtenaar om schulden kwijt te schelden

De 56-jarige Utrechter had echter nog een financiële kwestie met de gemeente Utrecht. Die zou vanwege een oude witwaszaak beslag hebben laten leggen op tienduizenden euro's van de man. De ambtenaar boog zich ook over deze zaak en maakte over een periode van ruim een jaar 56.000 euro over naar de Utrechter. Daarvoor had hij echter niet overlegd met zijn leidinggevende of collega's. In opdracht van de gemeente werd de ambtenaar door een bedrijfsrecherchebureau aan de tand gevoeld. Daarbij zou hij hebben bekend dat hij 5000 euro had gekregen van de man "voor zijn diensten".