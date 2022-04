Van kattenvrouwtje tot hoogleraar: deze mensen hebben vandaag een lintje gekregen

In de stad Utrecht zijn de meeste lintjes uitgedeeld, zo'n 28 mensen mochten vandaag van burgemeester Sharon Dijksma een lintje ontvangen. Een van die mensen is Kees van den Berg. Sinds de jaren 70 is hij een bekend gezicht voor de LHBTQI+ gemeenschap in Utrecht. In het bijzonder zet Van den Berg zich in voor oudere LHBTQI+ers. Zo bedacht hij, onder meer, De Roze Loper, een officieel keurmerk waarmee zorg- en welzijnsinstellingen laten zien dat LHBTQI+'ers bij hen zichzelf kunnen zijn. Kees van den Berg is vanaf vandaag Ridder in de Orde van Oranje Nassau.