Onderwijswethouder Utrecht blij dat SvPO-bestuurder opstapt

UTRECHT - Het vertrek van Misha van Denderen bij de Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) is in Utrecht met gejuich ontvangen. Onderwijswethouder Anke Klein is blij dat de bestuurder zijn functie heeft neergelegd. "Dit is de enig juiste beslissing in het belang van de kinderen", laat ze in een reactie aan RTV Utrecht weten.