Bertran komt met zijn team van Salvage als de brand geblust is: 'De één huilt, de ander is gelaten'

Bij een incident beoordeelt de brandweer of er hulp van Salvage nodig is. Zij worden opgeroepen en zijn meestal binnen een uur aanwezig. Ze praten met gedupeerden over wat er is gebeurd en adviseren over de vervolgstappen. Ook kan Salvage gespecialiseerde bedrijven oproepen, bijvoorbeeld om een ruimte te ventileren of te reinigen, of als ramen moeten worden dichtgetimmerd. Is een woning onbewoonbaar, dan wordt vervangend onderdak gezocht. Ook wordt de schade doorgegeven aan een verzekeringsmaatschappij zodat die met de schadeafhandeling kan beginnen.