Vijf tieners verhoord over toename scooterdiefstallen in Zeist en Bunnik

Omdat in de omgeving van Zeist en Bunnik ineens relatief veel scooters verdwijnen is de recherche in februari een onderzoek begonnen. Toen de jonge verdachten in beeld kwamen zijn ook organisaties als Veilig Thuis en de raad van de kinderbescherming ingeschakeld. Het onderzoek naar de verdachten en een eventuele heler loopt nog.