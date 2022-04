Aantal zelfdodingen in Utrecht stijgt: 'Praat over je mentale gezondheid'

Met 10,6 zelfdodingen per 100.000 inwoners in 2021 is het zelfdodingscijfer sinds 2019 constant. In Utrecht ligt dat relatieve aantal iets hoger: 11,2 in de provincie en 11,4 in de stad. Volgens het CBS was begin jaren 80 het zelfdodingscijfer het hoogst. In 1984 was dit 14,7 per 100.000 mensen en in 2007 het laagst met 8,5 per 100.000 inwoners.