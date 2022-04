Amersfoorter (17) die neefje (15) per ongeluk doodschoot hoeft niet terug naar gevangenis

AMERSFOORT - Een 17-jarige jongen uit Amersfoort die vorig jaar per ongeluk zijn 15-jarige neefje doodschoot, hoeft niet terug naar de gevangenis. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat er sprake was van opzet, maar gaat het om dood door schuld door roekeloos gedrag. Y. heeft het wapen tegen het achterwerk van zijn neefje gezet, zonder te controleren of het geladen was. De rechter neemt het hem verder kwalijk dat hij tegenover de hulpdiensten verzweeg wat er was gebeurd, ondanks dat zij een uur lang in het huis medische hulp verleenden. Verder verborg Y. het wapen.