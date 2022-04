Foutenfestival verbouwing kantoor Rijkswaterstaat: naast lekke vijver ook problemen met gevel

Tien jaar na de oplevering in 2007 schrijft de RVB dat de problemen nog altijd omvangrijk zijn: “De laatste gebreken zullen niet binnen afzienbare tijd worden opgelost.” Er werd een projectteam ingesteld. Die schrijft in 2017: “Vanaf het begin zijn er klachten geweest over de vijver, het binnenklimaat, scheurvorming van dak- en geveldoek, de WKO-installatie en lekkages. Omdat in een aantal gevallen de problemen omvangrijk bleken is in 2013 een herstelproject gestart voor 22 gebreken. De opdracht aan het projectteam is te realiseren wat in 2007 was beoogd.” Daarnaast oordeelde de brandweer in januari 2008 dat het pand "zeer onveilig" was. De gemeente legde RWS een dwangsom op, om de brandveiligheid met spoed op orde te brengen. Noch RWS noch het RVB hebben ooit melding gemaakt van de desastreus verlopen verbouwing van het pand.