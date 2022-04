Lintjesregen in Nederland? Die begint altijd in Houten

Nu dat uit de weg is wil Groos best een rondleiding geven. In Houten wordt muntgeld voor meerdere landen gemaakt. Zevenhonderd 'gewone' munten per minuut komen er uit de pers. Dan is er nog de afdeling bijzondere producten, bijvoorbeeld voor jubileummuntjes. "Komen er maar veertig in een minuutje uit." Tot slot de afdeling van Groos, de afdeling onderscheidingen. Handwerk. "Ongeveer vierduizend lintjes per jaar worden er hier vervaardigd door onze goud- en zilversmeden. Ik vind het een stukje monnikenwerk."