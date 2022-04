Onderzoek naar (on)veilige werkomgeving Ferm Werk medio mei van start

Zowel huidige als ex-medewerkers kunnen zich straks melden bij het bureau. De melders blijven anoniem voor Ferm Werk. Dat is een belangrijke voorwaarde voor veel mensen om wel of niet te gaan melden straks. Het onderzoek start met een digitale vragenlijst. Als er actie noodzakelijk is of als er behoefte is aan een diepte-interview, dan kan de anonimiteit opgeheven worden.