Kanoverhuurder krijgt geen gelijk van rechter, terras aan Oudegracht Utrecht moet kunnen

In eerste instantie ging het om een tijdelijk terras, in de zomer van coronajaar 2021. Die vergunningen zijn door de gemeente Utrecht wel meer uitgegeven om horecaondernemers tegemoet te komen in hun gemiste inkomsten door de pandemie. Kanoverhuur Utrecht was het niet met die tijdelijk vergunning eens, het deel van de werf voor het restaurant wordt gebruikt om kano's neer te zetten.