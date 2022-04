IJsselstein staat vol fruitbomen en dit is wat het stadje daaraan heeft

"De knop van appelbloesem is altijd roze", laat Carin Laarman zien. "Als die opengaat, wordt-ie steeds witter." Ze is als fruitbomenkenner verbonden aan Klimaatneutraal IJsselstein, de organisatie die de metingen liet uitvoeren. Vol passie vertelt ze over hoe bijzonder de IJsselsteinse collectie is. "Hij is binnen de bebouwde kom. Je kunt hier gewoon doorheen lopen."