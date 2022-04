Kleedjes, eieren gooien en veel drukte: Utrecht viert de vrijmarkt

Een enkele keer zit er ook een echt pareltje tussen alle oude troep. Aan het plafond in één van de huizen aan de route hangt een volledig zelfgebouwde kano, waarbij bijna elk latje een andere kleur heeft. "Hij moet 3000 euro kosten, maar zelfs dat staat in geen verhouding tot de bloed, zweet en tranen die het heeft gekost." Hij heeft er drie jaar over gedaan, zegt de bouwer. "Er zitten twaalf laklagen op en hij vaart heerlijk." Of hij ook echt verkocht gaat worden? "We zien het wel."