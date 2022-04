Utrecht: kom niet meer naar de binnenstad, alle evenementen zijn vol

Eerder op de avond riep de gemeente al op niet meer naar de festiviteiten op het Vredenburg en rond het stadhuis te komen vanwege de drukte. Even later kon er op alle andere pleinen in de binnenstad ook niemand meer bij. Een woordvoerster van de gemeente laat weten dat de oproep is gedaan om te voorkomen dat de situatie uit de hand loopt. Zij zegt dat voor zover bekend de sfeer nog altijd goed is.