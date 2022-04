Provincie Utrecht trekt miljoenen uit voor restauratie 19 rijksmonumenten

Alle monumenten die geld krijgen op een rijtje:

de grafkapel van buitenplaats Eyckenstein in Maartensdijk, de Domtoren, het dienstgebouw van Huis Doorn, de Bruinenburgersluis op de grens van Woudenberg en Leusden, de tuinmuur Hoog Beek en Rooyen in Zeist, de Spengense molen in Kockengen, de Lutherse kerk in Utrecht, Leerhotel het Klooster in Amersfoort, het raadhuis van Woudenberg, het koetshuis van Nijenrode, de toren van de Catharinakerk in Utrecht, de watertoren aan de Neckardreef in Utrecht, de stallen van de Vinkenhoef in Amersfoort, het Stoomgemaal Teylingens in Kamerik, de Oude Sluis van Vreeswijk, de Rijksmunt in Utrecht, de directievilla van Cereol in Utrecht, het sterrenbos van buitenplaats Zuylestein in Leersum en het Maarschalkerweerorgel in Mijdrecht.