St. Antonius Ziekenhuis krijgt 7,1 miljoen voor onderzoek naar behandeling lekkende hartklep

“Het speciaal voor deze klep ontworpen hulpmiddel, een soort nietje, brengen we tijdens de operatie met behulp van een katheter via de liesader in", legt cardioloog Martin Swaans uit. "Hiervoor hoeft het hart niet stil gelegd te worden. Via echobeelden volgen we de hartfunctie tijdens de ingreep nauwgezet en kunnen we de lekkage ook ter plekke goed beoordelen om er vervolgens voor te zorgen dat het nietje op de juiste plek wordt geplaatst om de lekkage te dichten.”