Van historische petitie tot het skelet in de moestuin: boek over onderwijs in Wijk bij Duurstede moet verhalen vereeuwigen

Tijdens de koffie komen in Ada’s woning al snel de anekdotes langs over die ene docent in de jaren '50 met losse handjes, het skelet in de moestuin en de nachtelijke inbraak in het scheikundelokaal. Allemaal mooie verhalen die volgens Philip niet verloren mogen gaan en iets zeggen over de tijdsgeest en de sfeer op school. "Het wordt een boek met eeuwigheidswaarde, want het gaat over de ontwikkeling in het onderwijs van begin tot nu in een kleine stad. Daar is ontzettend veel in veranderd en het is zonde als die verhalen niet worden vastgelegd."