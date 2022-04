Stichting Dierenweide Julianapark tegen FNV-manifestatie in park: 'Alles wordt naar de kloten gelopen'

Jan Willem van Holland, beheerder van de dierenweide in het Julianapark, is boos over de gang van zaken. Heel boos. "Ik ben geen boomknuffelaar of wat dan ook. Maar je kan het op je vingers natellen dat zoveel mensen niet in het park gaan passen", legt hij uit. "Waarom niet een ander park of ander plein? Het is gewoon super dom. Er mag normaal niet gefietst worden, er mogen geen honden komen. En nu mogen er zoveel mensen in het wild rondlopen."