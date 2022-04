Tientallen Soesters voeren stil protest tegen bouw van tijdelijke opvang Oekraïners in weiland

Vanuit het Rijk ligt er de opdracht om in iedere veiligheidsregio tweeduizend Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Een noodwet die sinds 1 april in werking is verplicht gemeenten mee te werken aan die opvang via de Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïeners. In een bewonersbijeenkomst die de gemeente vorige week woensdag organiseerde , stelde burgemeester Rob Metz dat voor Soest de locatie aan de Insingerstraat in de wijk Overhees in beeld is gekomen.