De raaf als 'wolvenvogel' in een nieuwe aflevering van Natuurlijk Zoëy

Bij krassend geroep of bij het zien van een zwarte vogel is het moeilijk te zien om welke soort kraaiachtige het eigenlijk gaat. Is het een raaf of toch een kraai, een roek of een kauw? Daar heeft Eddy een mooi lijstje voor: "Een roek heeft een lichte snavel en de kauw is veel kleiner. Een raaf heeft een grote dikke, kromme snavel en is veel groter dan de anderen. Zie je ze vliegen? Dan hebben ze een typische waaiervormige staart."