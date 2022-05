Natuurlijk Zoëy: geen paardenbloemen, geen weidevogels

Paarenbloemensap - of 'melk' zo je wilt - is het nieuwe rubber. Nederlandse wetenschappers is het gelukt om uit de paardenbloem latex te halen dat gebruikt kan worden voor banden. En dat is winst, want normaal wordt rubber gemaakt uit fossiele brandstoffen óf van rubberbomen. En voor die rubberbomen kappen producenten enorme stukken regenwoud. Dat is allemaal niet nodig voor rubber uit paardenbloemen. Een hectare van die bloemetjes kan tot wel 750 kilo rubber opleveren.