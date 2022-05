Natuurlijk Zoëy: de bijzondere wereld van de stadsnatuur

Anne Nijs is adviseur groen en stadsnatuur bij de gemeente Utrecht en wil nóg meer natuur in de stad. Zo zijn de daken van bushokjes steeds vaker groen. "Een paar jaar geleden waren de Utrechtse bushokjes nog wereldnieuws", begint Nijs enthousiast. "Toen hadden we de kunsstof daken vervangen door sedum; vetplantjes. Dat was goed voor het vasthouden van water. Maar nu gaan we nog een stap verder: de daken gaan bloeien! Dat is ook nog eens goed voor bijen en andere insecten. Let maar op deze zomer!"