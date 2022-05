Dit is hoe Utrechtse onderzoekers mini-organen gebruiken in de strijd tegen kanker

Hij gaat verder: "We krijgen dus een stukje tumorweefsel van de patiënt. Naast dat we dat opkweken tot zo'n mini-orgaantje, kunnen we dat weefsel ook direct analyseren en halen we er dna of rna uit. We kunnen er zo op de hoogst mogelijke resolutie naar kijken en precies zien wat er goed en fout gaat in zo'n cel. Met dit apparaat proberen we ook aan te wijzen wat die kwaadaardige cellen anders maakt dan de gezonde cellen in een patiënt. En zo kunnen we heel nauwkeurig, tot de kleinste stukjes dna of rna, kijken waar we de therapie op moeten richten. We kunnen dus heel precies zien waar de gemeenschappelijke deler tussen die patiënten zit en daar een therapeutisch vaccin tegen ontwikkelen. Zodat we uiteindelijk een grotere groep kunnen vaccineren of behandelen met immuuntherapie."