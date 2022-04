Niet alleen aanvoerder Willem Janssen draagt morgen bij FC Utrecht een aanvoerdersband

Veel mensen in Nederland hebben een hoge bloeddruk zonder dat zelf te weten. Bij 65-plussers gaat het zelfs om de helft van alle Nederlanders. Een hoge bloeddruk is één van de risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Door deze ziekten in een vroeg stadium op te sporen en te behandelen, kunnen ernstige gevolgen zoals nierfalen, een beroerte of een hartinfarct worden voorkomen.