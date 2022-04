Brandweerman Peter kwam onder het puin bij explosie flat Bilthoven: 'In een keer was het zwart'

Een grote klap. “In een keer was het zwart en lagen we onder het puin”, herinnert Dekker zich. Wat schiet op zo’n moment door het hoofd van een brandweerman? “Eerst: controleren of je zelf in orde bent. Wat kan ik nog bewegen? Dan kijken of je collega reageert. Het moeilijke is dat je niet weet wat er om je heen gebeurd is. Je weet niet of je weg kan komen.”