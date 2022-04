Raad Baarn slecht geïnformeerd over aanleg fietspad Soestdijk

De raad is inderdaad niet goed geïnformeerd over wat er speelde, zegt het college nu en dat is niet het enige. Achteraf geeft de gemeente ook toe dat ze de overeenkomsten met Staatsbosbeheer en Soestdijk-eigenaar MeyerBergman Erfgoed Groep in februari niet door ambtenaren had moeten laten sluiten. Daar had het college voor moeten tekenen. De enige bemoeienis van burgemeester en wethouders was toen de gemeente in 2019 besloot de aanleg, het beheer en het onderhoud van het fietspad op zich te nemen.