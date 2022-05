Utrechtse clubs stellen regels op voor deelneming aan voetbalscholen: 'We willen af van de uitwassen'

Maar er zijn volgens onderzoeker Van der Roest wel degelijk risico's: trainers van voetbalscholen zijn soms erg dicht betrokken bij de jeugdopleiding, waardoor ongewenste situaties ontstaan rondom de selectie van talenten. In sommige gevallen is er zelfs inmenging in het bestuur van de vereniging. Daar zit volgens de onderzoeker zelfs "een kwetsbaarheid voor vermenging van onder- en bovenwereld". Daarnaast is er soms weinig toezicht op de veiligheid van kinderen én worden voetbalvelden gebruikt zonder te betalen aan de gemeente. Van der Roest concludeert dit na onderzoek in Amsterdam – "waar inmiddels meer voetbalscholen dan verenigingen zijn" – maar hij zegt desgevraagd dat de situatie in Utrecht mogelijk vergelijkbaar is.