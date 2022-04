Raadsleden Soest schrijven open brief over noodopvang Oekraïners

De volksvertegenwoordigers van Soest leggen in hun open brief uit dat de zoektocht van het college naar mogelijkheden om oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne op te vangen gestart is in opdracht van de gemeenteraad. "We willen ook uw zorgen erkennen en u betrekken bij de beslissingen die voorliggen. Dat is ook voor ons een hele worsteling", schrijven ze.