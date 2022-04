Rijkswaterstaat bagatelliseerde brandonveiligheid Westravenflat

Eerder deze week schreef RTV Utrecht dat de problemen na de verbouwing van de kantoorflat van Rijkswaterstaat in 2007 veel groter waren dan eerder aangenomen. Wat al bekend was is dat de toren trilde door het bakje van de glazenwasser en dat de omringende vijver zo lek als een mandje bleek. Na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) werd duidelijk dat er veel meer aan de hand is met het complex na de verbouwing. Zo bleek de gevel ondeugdelijk en waren er problemen met de luchtbehandeling, met het dakdoek en een hellingbaan. In totaal waren er tien jaar na de oplevering nog zo’n 22 ernstige gebreken. De totale schade na de renovatie bedroeg waarschijnlijk ruim 9 miljoen euro. Een deel van de problemen is nog steeds niet opgelost.