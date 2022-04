Wethouderskandidaten Eemnes bekend, Theo Reijn blijft toch

Havinga (43) werkt in het basisonderwijs en is sinds 2018 raadslid in Eemnes. Voor haar ligt een fulltime baan als wethouder in het verschiet. Ten Have (45) is bestuurskundige en een relatieve nieuwkomer in het lokale bestuur. Wel deed hij volgens de gemeente veel ervaring op in de landelijke politiek. Hij krijgt als hij wordt benoemd een werkweek van 4,5 dag.