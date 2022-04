Wel of geen terras volgend jaar? Stichtse ondernemers in het ongewisse

Nieuwe deelnemers aan de pilot komen er volgens de gemeente niet. In elk geval kun je er op rekenen dat de acht terrassen in Maarssen, twee in Breukelen en drie in Loenen Aan de Vecht tot in elk geval oktober ruimer opgezet zullen blijven. Of er na deze verlenging van de pilot eindelijk duidelijkheid zal komen, verwacht Van Der Schaft wel: "Bij heel veel horecazaken hoor ik positieve geluiden over de pilot." Ook de Loenenaar Groeninx verwacht – ondanks dat ze een deel van haar terras komende zomer kwijt is aan een verbouwing - groen licht: "Het is een geslaagd experiment."