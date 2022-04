Utrechtse brandweer strijdt met 'natuurbranddoctrine' tegen droogte

In natuurgebied Hoog Moersbergen, tussen Doorn en Maarn, wijst Marcel Geluk er nog maar eens op dat ook de Utrechtse Heuvelrug kwetsbaar is. "Dit is het op een na grootste aaneengesloten bos- en heidegebied van Nederland." Als het misgaat, kan een brand ook overslaan naar bewoonde gebieden. "Dat is niet uit te sluiten, maar daarom trekken we samen op met alle belanghebbenden in het gebied om zo grote ellende te voorkomen."