Verzetsman bijna 80 jaar na Tweede Wereldoorlog geïdentificeerd

Het lichaam werd in 1947 opgegraven uit een groepsgraf met negen personen op de Waalsdorpervlakte en is toen naar het militaire identificatiecentrum in Leusden gebracht. Destijds was niet vast te stellen om wie het ging, maar in het opgravingsrapport staan volgens Defensie wel aanwijzingen zoals een kunstgebit en een overhemd met een winkelmerkje van een kledingzaak dichtbij het huis van Kreukniet. Omdat identificatie niet lukte, werden de overblijfselen in Leusden begraven als 'onbekende Nederlander'. De stoffelijke resten kregen in 2012 een plaatsje op het Nationaal Ereveld Loenen.