Gevangenis Nieuwegein geteisterd door smokkeldrones: afdeling gestraft

"Wij hebben hier heel veel last van drones die boodschappen afleveren aan gedetineerden, dat is echt een groot probleem", zegt directeur Theo Venrooij in het AD . Bijna elke dag vliegt er eentje over de muur om pakketjes precies bij het celraam van de besteller te droppen. Om het probleem te tackelen heeft de gevangenis daarom dronedetectie-apparatuur geplaatst. Alleen werkt dat zo goed dat veel smokkelwaar nu onderschept wordt en juist dat leidt weer tot onrust binnen de gevangenismuren.