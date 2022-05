Reuzepanda Fan Xing blaast vandaag 2 kaarsjes uit

Vorig jaar was het park op zijn verjaardag gesloten door coronamaatregelen. Des te meer reden voor een feestje, meent Oudehands Dierenpark. "Fan Xing kreeg voor zijn verjaardag echte ingepakte cadeaus in zijn verblijf. Het waren dozen gevuld met zaagsel. Geen fopcadeau, want Fan Xing is gek op zaagsel om in te rollen!" laat het Dierenpark weten.