Na twee jaar corona weer schouder aan schouder bidden bij het Suikerfeest in Utrecht

PROVINCIE UTRECHT - Bij de moskee op het Attleeplantsoen in het Utrechtse Kanaleneiland is het ochtendgebed aan de gang als Karim Ennahachi op Radio M Utrecht vertelt over het Suikerfeest. "Jullie hadden erbij moeten zijn. Honderden mensen, echt honderden mensen. Het is zo gemoedelijk, de saamhorigheid. Het is zo mooi om dit mee te maken. Zo dicht bij elkaar met het gebed."