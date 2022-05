Bevrijdingsdag zonnig en vaak droog: temperaturen met 16 tot 20 graden

Na woensdag draait de wind naar het noordwesten en de temperatuur stijgt een paar graden. De zon schijnt vaak uitbundig, maar zodra een flinke stapelwolk voor de zon schuift is het tijdelijk even frisser. Al met al is het prima weer voor festivals en evenementen in de buitenlucht, zoals het Utrechtse Bevrijdingsfestival, concludeert Weeronline.nl.