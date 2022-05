Bescheiden herdenking van Overwinningsdag op Sovjet Ereveld in Leusden

LEUSDEN - De jaarlijkse herdenking van de overwinning van de Sovjetrepublieken op nazi-Duitsland op maandag 9 mei is dit jaar bescheiden van omvang vanwege de oorlog in Oekraïne. De herdenking van wat in de voormalige Sovjetlanden Overwinningsdag heet, wordt elk jaar georganiseerd op het Sovjet Ereveld in Leusden. Daar liggen alle Sovjetslachtoffers die in de Tweede Wereldoorlog in Nederland gevallen zijn begraven.