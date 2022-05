Utrecht bestrijdt de leegstand in de binnenstad door jonge ondernemers een kans te geven

De huur van een winkelpand in de Steenweg of de Oudegracht in Utrecht is hoog. Het kan oplopen tot duizenden euro's per maand. Maar dat is begrijpelijk, legt Jeroen van Centrum Management uit. Vaak worden de verdiepingen boven de winkel niet gebruikt en leveren dus geen inkomsten op voor de eigenaar van het pand. "Wil je dus de waarde van een pand vasthouden zul je moeten kijken naar de verdieping. Bijvoorbeeld om daar appartementen of woningen te realiseren. En dan kun je daarmee de huur beneden aantrekkelijker maken voor startende ondernemers."