Opvangboot meert aan in Utrecht voor Oekraïense vluchtelingen

Ook op de Kanaalstraat is een nieuwe opvanglocatie gerealiseerd. Vanaf begin mei zijn 19 kamers beschikbaar op Kanaalstraat 173. In totaal kunnen maximaal veertig personen in het pand van woningcorporatie Bo-Ex verblijven. Deze locatie is geschikt voor alleenstaanden, stellen, echtparen en moeders met een of twee kinderen.