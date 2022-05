Witte rook in Bunnik en Woudenberg, partijen bereiken coalitieakkoord

Onno James, fractievoorzitter van D66 Bunnik, legt de focus vooral op de bouw van huizen die betaalbaar. "Voor veel mensen is het onmogelijk om in onze regio een betaalbare woning te vinden. Daar willen we echt verandering in brengen. Door betaalbare woningen te bouwen voor jongeren en starters. En de doorstroming te bevorderen op de woningmarkt. Zo worden we aantrekkelijker voor jong en oud. Dat is goed voor de leefbaarheid!"