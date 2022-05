Huur van Museum Valkenheide opgezegd, maar museum wil pand niet uit: 'Hopelijk komen ze tot inzicht'

Nijboer is teleurgesteld in de gang van zaken, en hoopt op een goed gesprek met de zorginstelling. "Ons materiaal is historisch en 110 jaar oud. We zitten al 22 jaar in dit pand en het is niet onveilig. Er zitten nieuwe rookmelders in en de brandblussers worden regelmatig gecontroleerd. En zo groot is onze ruimte niet", vertelt hij.