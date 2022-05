Stadsschouwburg gooit minigolfbaan in de strijd om meer bezoekers te lokken

Eén van de panelleden, Chiel Bareman, vindt dat het een keer over moet zijn met het vertekende beeld van het theater als eliteplek. "We doen dit om het theater toegankelijker te maken voor jonger publiek. Vaak hangt er nog een beetje een elitair sfeertje om theater en dat is eigenlijk helemaal niet waar. Maar dat moet op den duur toch even ontkracht worden en ik denk dat we met leuke extra's, zoals nu bijvoorbeeld met de minigolfbaan, dat beeld aan kunnen passen en dat we een realistischer beeld kunnen schetsen van al het toffe wat zich hier in de Stadsschouwburg afspeelt."