Paddenwerkgroep Soest spreekt van uitstekende paddentrek: 'We zijn heel tevreden'

Dat het werk van de Paddenwerkgroep belangrijk is, staat volgens De Wolf als paal boven water: "Als we niets zouden doen, dan zou die paddenpopulatie daar helemaal verloren gaan. Geleidelijk aan worden ze dan aan flarden gereden. Het is belangrijk werk want de pad is een belangrijke schakel in de voedselketen. Hij eet veel insecten maar wordt zelf ook gegeten. Zo gaat dat nou eenmaal in de natuur."