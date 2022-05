Volt Utrecht voelt zich 'een beetje gepasseerd' bij de coalitieonderhandelingen

Ruud Maas van Volt is het daar hartgrondig mee oneens. Hij liet er tijdens de uitzending geen twijfel over bestaan dat hij graag deel had willen uitmaken van de coalitie en dat hij graag had meegedaan aan de onderhandelingen. "Wat een beetje vervelend is, dat je tijdens het debat in de raad hoort dat dit college een afspiegeling wordt van hoe er in Utrecht gekozen is", zei Maas tijdens Stadhuisplein.