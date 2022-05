Utrechtse schaaktafels veroveren Nederland én de rest van de wereld: 'Ja dat is nogal wat'

Dit tot vreugde van Jesús Medina Molina. Fanatiek schaker uit Vleuten en oprichter van het initiatief Urban Chess. "Ja dat is nogal wat. Ik ben vier jaar geleden begonnen in het Máximapark met drie schaaktafels, inmiddels zijn het er zeven. En in de loop der jaren is het uitgegroeid tot honderd. In mei wordt de honderdste geopend in het Agathepark in Krommenie in de gemeente Zaanstad."