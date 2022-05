Vrijwilligers leggen bloemen op het Sovjet Ereveld in Leusden: 'Die jongens waren onze bondgenoot'

De meeste voormalige Sovjetrepublieken vieren op 9 mei de overwinning op nazi-Duitsland. Daarom wordt er op die datum in Leusden ook stilgestaan bij het verleden en niet op 4 mei zoals in Nederland eigenlijk gebruikelijk is. "Dit jaar is het natuurlijk anders dan andere jaren gezien de situatie in Oekraïne", zegt Reiding. "Ik snap de associaties en sentimenten tegelijkertijd is dit een heel ander verhaal. Er liggen hier jongens begraven die tachtig jaar geleden onze bondgenoot waren in de strijd tegen nazi-Duitsland. De huidige politieke leiders waren nog niet eens geboren toen ze omkwamen. Dus vandaar dat wij gewoon bloemen leggen op al die oorlogsgraven."