Jos brengt verzetsdrama van Leersum tot leven met nieuwe fietsroute: ‘Hier word je toch stil van?’

Naast klusjesman is Jos Rams vooral als vrijwilliger actief in Leersum, zoals voor Staatsbosbeheer, de Historische Vereniging en het Dorpsnetwerk. De geboren en getogen Utrechter streek 14 jaar geleden neer in Leersum en beet zich vast in de geschiedenis. “Ik weet hier inmiddels meer over het dorp dan de gemiddelde Leersummer, denk ik.” Gevraagd en ongevraagd gaat er bij Jos een encyclopedie open als je met hem door de omgeving van Leersum fietst of loopt. Op elke straathoek weet hij een verhaal te vertellen. “Ik krijg ook weleens te horen dat ik teveel praat hoor, maar het is allemaal passie, dus dan moet je me gewoon onderbreken.”